Победная шайба в овертайме: «Нефтехимик» прервал серию неудач

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). После шести поражений подряд нижнекамский «Нефтехимик» сегодня наконец-то выиграл, победив дома новосибирскую «Сибирь» в овертайме со счетом 2:1.

Серия неудач опустила «Нефтехимик» на последнее, 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Но никто не отменял главную задачу нижнекамцев на сезон — выход в плей-офф, до которого с последнего места очень далеко. Поэтому отступать хозяевам площадки сегодня было некуда.

Отметим, что два новичка «Нефтехимика», два форварда — финн Йонас Энлунд и швед Якоб Берглунд, на днях пополнившие ряды команды, сегодня за хозяев не сыграли. В первом периоде нижнекамцы дважды играли в большинстве, но не воспользовались своим численным преимуществом. В остальном на льду было равенство, защищались соперники успешнее, нежели атаковали.

Во втором периоде уже сибиряки дважды имели численное преимущество, но и им не удалось его реализовать. А вот когда команды оказались в равных составах, успеха добились нижнекамцы. Шайбу забросил Марат Хайруллин, он первым оказался на добивании после эффектного сольного рейда Павла Куликова, 1:0. В начале третьего периода гости восстановили статус-кво, 1:1. Теперь уже Александр Шаров преуспел на добивании. В итоге все решилось в овертайме. Грубая ошибка защитника гостей в своей зоне, Мэтт Уайт перехватил шайбу, вышел один на один и точным броском принес «Нефтехимику» долгожданную победу, 2:1.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Шайбы забросили: Хайруллин (35), Уайт (62) — Шаров (46). Штраф: 6-4.

После 19 матчей в активе нижнекамцев стало 15 очков, сразу поднявшись на десятое место. В следующем туре 17 октября «Нефтехимик» сыграет дома с питерским СКА.

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