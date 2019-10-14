В Казань прибыл зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Сегодня в Татарстан прибыл с рабочим визитом зампредседателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Гостя в международном аэропорту «Казань» встретили Президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель Премьер-министра — руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин.

15 октября Рустам Минниханов и Виталий Маркелов посетят Иннополис, где пройдет совещание, посвященное перспективным направлениям развития сотрудничества между республиканскими предприятиями и «Газпромом».

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