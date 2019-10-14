Лицеист из Казани завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по информатике в Бухаресте

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Ученик лицея имени Н. И. Лобачевского КФУ Ильдар Гайнуллин завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics, которая прошла в Бухаресте, сообщает Минобрнауки РТ.

«Команда из Казани попала в десятку лучших сборных турнира. На счету представителей Татарстана – одна золотая и одна бронзовая награды», – говорится в сообщении.

«Бронзу» международной олимпиады получил ученик лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ Азат Исмагилов.

В командном зачете второй год подряд победителем становится сборная Москвы, школьники которой выиграли три золотые и одну серебряную медали. Второе место в командном зачете заняла сборная Санкт-Петербурга с одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой наградами.

В Бухаресте завершилась VII международная олимпиада по информатике Romanian Master of Informatics. По итогам состязания российские учащиеся завоевали 13 медалей. Всего в олимпиаде приняли участие команды из 11 стран мира. Россию представляли школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска.

Ильдар Гайнуллин – абсолютный победитель Всероссийской олимпиады по информатике и обладатель золотой медали Международной олимпиады по информатике IOI-2019.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.