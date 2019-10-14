Прием заявок на конкурс президентских грантов продлится до 25 ноября

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Сегодня стартовал прием заявок на первый в 2020 году конкурс президентских грантов на развитие гражданского общества, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
«Заявки от некоммерческих организаций принимаются до 25 ноября 2019 года», — говорится в сообщении.
К участию приглашаются некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее чем за год до окончания приема заявок, а при запросе гранта до 500 тыс. рублей — не позднее чем за полгода.
На конкурс принимаются проекты некоммерческих неправительственных организаций из сфер социального обслуживания, поддержки и защиты граждан; охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни; поддержки семьи, материнства, отцовства и детства и т.д.
Подробности о проведении конкурса доступны на сайте.