Прием заявок на конкурс президентских грантов продлится до 25 ноября

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Сегодня стартовал прием заявок на первый в 2020 году конкурс президентских грантов на развитие гражданского общества, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Заявки от некоммерческих организаций принимаются до 25 ноября 2019 года», — говорится в сообщении.

К участию приглашаются некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее чем за год до окончания приема заявок, а при запросе гранта до 500 тыс. рублей — не позднее чем за полгода.

На конкурс принимаются проекты некоммерческих неправительственных организаций из сфер социального обслуживания, поддержки и защиты граждан; охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни; поддержки семьи, материнства, отцовства и детства и т.д.

Подробности о проведении конкурса доступны на сайте.

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