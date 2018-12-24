Татарстан в 2020 году увеличит расходы на борьбу с онкозаболеваниями на 2,3 млрд рублей

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в 2020 году расходы на борьбу с онкологическими заболеваниями будут увеличены на 2,3 млрд рублей. Об этом сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтахова.

«В рамках программы “Борьба с онкологическими заболеваниями” предусматриваются средства на оказание медицинской помощи больным с онкологией в условиях круглосуточного и дневного стационаров в сумме 6,6 млрд рублей», – рассказала докладчик.

Мифтахова отметила, что в текущем году средства на эти же цели предусмотрены в объеме 4,3 млрд рублей.

По словам директора Фонда, 75% средств из 6,6 млрд рублей планируется направить на оказание химиотерапии. «Кроме того, предусматриваются средства на проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Включение в базовую программу обязательного медицинского страхования новых методов лучевой терапии и дорогостоящих диагностических лабораторных исследований», – уточнила она.

На заседании парламентского комитета депутаты рассмотрели законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Доходы и расходы бюджета Территориального фонда ОМС РТ на следующий год прогнозируются в равном объеме – по 57,7 млрд рублей.

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