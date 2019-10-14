В Татарстане запустят пилотные проекты «Умный город» и Smart Sport

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и коммерческий директор компании Illuminate International Company BVBA Даниил Елизаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по внедрению и реализации на территории Татарстана проектов «Умный город» и «Smart Sport». Об этом сообщает пресс-служба АИР РТ.

«Опираясь на Стратегию 2030, в Татарстане уделяется большое внимание развитию комфортной городской среды и сохранению долголетия граждан. Претворяя в жизнь „Умный город“ и Smart Sport, мы выходим на новый высокотехнологичный старт к комфортному, здоровому и безопасному будущему наших граждан», — отметила Талия Минуллина.

Реализация пилотных проектов предусматривает развитую систему освещения (115 светильников), видеонаблюдения (41 камера), систему оповещения (37 точек), размещение тревожных кнопок (19 точек), Wi-Fi (27 точек доступа), базовых станций операторов связи — 4 шт. и АПК «Умный Спорт» — 2 шт.

Smart Sport — это инновационные сервисы для развития массового спорта, в том числе спортивной уличной культуры, интегрированный в одном технологическом решении — «умном столбе» от компании Illuminate International Company BVBA.

Благодаря сервисам «Smart Sport» через специальное мобильное приложение к «умному столбу» молодежь сможет легко бронировать онлайн открытые площадки для уличного спорта; оформлять заявки на турнир и вести учет спортивных мероприятий; выводить картинку с соревнований в Интернет и собирать онлайн аудиторию мероприятия по всей стране и миру; оформлять онлайн медицинскую страховку, вызывать скорую помощь; заказывать еду и т.д.

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