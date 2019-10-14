Профилактику радикализма в молодежной среде обсудят в Казани

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Завтра, 15 октября, в Казани пройдет вторая часть российско-германского семинара для специалистов по работе с молодежью «Профилактика радикализма в молодежной среде».

Первая часть семинара прошла сегодня, 14 октября, в Москве на базе Института востоковедения РАН. Событие является одним из мероприятий, организуемых по программе молодежных обменов между РФ и ФРГ на 2019 год.

Участие в работе семинара принимают около 50 специалистов по работе с молодежью, преподавателей вузов и экспертов. В Казани они ознакомятся с опытом Татарстана по профилактике радикализма в молодежной среде.

В качестве экспертов на мероприятии выступят руководитель аппарата Антитеррористической комиссии РТ Ильдар Галиев, директор Центра исламоведческих исследований Академии наук РТ Ринат Патеев, глава консультационного центра «Диалог» при Ресурсном центре развития исламского и исламоведческого образования КФУ Ренат Музаферов, научный сотрудник Лаборатории изучения отклоняющегося поведения личности Института педагогики, психологии и социальных проблем Роксана Галиева и другие специалисты.

Организуют событие Минобрнауки РФ, МИРЭА – Российский технологический университет, выполняющий функции Российского координационного бюро по молодежным обменам с ФРГ, и фонд «Германо-Российский молодежный обмен» при поддержке Института востоковедения РАН, Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» и Академии наук Татарстана.

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