В Елабуге откроют две мемориальных доски генералу Баранникову

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). 20 октября в Елабуге состоятся торжественные мероприятия, посвященные дню рождения министра внутренних дел СССР, министра внутренних дел РСФСР и министра безопасности России Виктора Баранникова (1940 – 1995). Об этом пишет газета «Новая Кама».



В 11 часов состоится открытие мемориальной доски на здании Елабужского колледжа культуры и искусств с торжественным маршем и возложением цветов. Через час еще одну мемориальную доску откроют на доме 197 по проспекту Нефтяников, в котором жил генерал.



Свой путь Виктор Павлович начал в Елабуге. Мать с сыном оказались в этом городе после того, как отец мальчика погиб на войне.

После окончания школы Баранников работал токарем на Елабужском механическом заводе. В 1958 – 1960 годах учился в культпросветучилище, позже устроился на работу инструктором Елабужского райкома ВЛКСМ. В 1961 году поступил в Елабужскую специальную среднюю школу милиции, где учился и одновременно работал участковым инспектором.

В рамках празднования дня рождения Виктора Баранникова будут организованы сразу несколько торжественных мероприятий. После открытия мемориальной доки на проспекте Нефтяников состоится торжественное открытие раздела «Генералы Елабуги» в Музее истории города Елабужского музея-заповедника.

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