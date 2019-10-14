Путин подарил королю Саудовской Аравии самого крупного на Земле охотничьего кречета

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин в рамках государственного визита в Эр-Рияд подарил королю Сальману бен Абдель-Азизу ас-Сауду камчатского кречета, который является самым крупным представителем соколов. Видео необычного подарка сегодня появилось в соцсетях и telegram-каналах.

Камчатский кречет является одной из самых эффективных охотничьих птиц благодаря своим размерам и особенностям рациона – он питается только живыми птицами. В России камчасткий кречет является редкостью, на Камчатке создается центр по разведению этого вида пернатых.

Ранее Минприроды РФ презентовало проект Центра восстановления редких видов птиц соколиных пород на Камчатке, который планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году в рамках международного проекта. «Мы приступаем к проекту восстановления популяции сокола совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами, начинаем с Камчатки. В будущем планируем открыть около 5 центров по восстановлению сокола», — сообщил министр экологии и природных ресурсов Дмитрий Кобылкин на полях V Восточного экономического форума во Владивостоке.

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел в Эр-Рияде переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Как сообщает пресс-служба главы государства, среди тем переговоров – координация действий по стабилизации цен на нефть, положение дел в Сирии и регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование.

«Кроме того, обсуждалось наращивание многопланового взаимодействия по различным направлениям: сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, военно-технической кооперации и культурно-гуманитарных обменов», – отметили в пресс-службе.

Как сообщает радио Sputnik, по итогам визита подписан пакет двусторонних документов, среди которых как межведомственные, так и коммерческие соглашения. «В частности, лидеры государств подписали заявление о намерениях между Роскосмосом и саудовской комиссией по космосу о сотрудничестве в области финансирования космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС», – отмечается в сообщении.

Также были подписаны программа российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня совместно с МПК и протокол между министерством энергетики двух стран о сотрудничестве в области энергетики.

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