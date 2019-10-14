В Нижнекамске устроили парад снегоочистительной техники

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся традиционный смотр спецтехники перед зимним сезоном. Руководитель исполкома Нижнекамска Денис Баландин обошел тракторы, камазы и снегоочистители, выслушал рапорты руководителей управляющих компаний, пообщался с представителями СМИ. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Глава исполкома Нижнекамска заверил, что коммунальные службы к снегопадам готовы. Всего в уборке магистральных, внутриквартальных и придомовых дорог будет задействована 91 единица техники.

«Из этого количества 27 машин закуплено в течение последних двух лет», – рассказал о темпах роста Денис Баландин.





Для контроля за ситуацией транспорт оборудовали системой ГЛОНАСС, логистика перемещений уже разработана, составлен оперативный план «Буран» на случай обильных снегопадов.

«Внезапно зима приходит, но мы к этому готовы», – заявил замруководителя Департамента строительства, ЖКХ и благоустройства Тафкиль Ахметшин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.