Песошин прибыл в Ченду для участия в форуме глав регионов-побратимов России и Китая

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин прибыл с рабочим визитом в Китай, где начинает работу Международный форум глав областей и городов-побратимов в рамках инициативы «Один Пояс — Один Путь». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Форум организован в рамках Года межрегионального сотрудничества России и Китая. Предусмотрен ряд презентационных мероприятий по развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере, сельском хозяйстве, медицине, культуре, туризме, науке, образовании и других областях», — отметили в пресс-службе.

Также в рамках визита в Китай Алексей Песошин планирует встретиться с губернатором провинции Сычуань господином Инь Ли.

Концепция «Один пояс — один путь» предусматривает развитие существующих и создание новых торговых путей, а также экономических коридоров, связывающих страны Центральной Азии и Европы.

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