Расходы на социальную политику в бюджете Татарстана на 2020 год увеличены на 4,9 млрд рублей

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Расходы бюджета Татарстана на 2020 год по разделу «Социальная политика» увеличены по сравнению с 2019-м на 4,9 млрд рублей. Об этом сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике сообщила заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова.

«Расходы республиканского бюджета с учетом федеральных средств по данному разделу увеличиваются к уровню 2019 года. Это прежде всего за счет 3,7 млрд рублей из федерального бюджета на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в сумме 9 тыс. 373 рубля. С 1 января 2020 года повышается размер уровня среднедушевого дохода семьи для назначения выплаты. И увеличивается срок выплаты пособия на ребенка с 1,5 до 3 лет», – рассказала докладчик.

Кроме того, по словам Анфимовой, увеличение на 262,6 млн рублей связано с введением с 1 января 2020 года новых мер социальной поддержки для семей с детьми. «Это ежемесячное пособие для многодетных семей с пятью и более детьми с доходами ниже прожиточного минимума. Предусмотрены средства на подарочные наборы для новорожденных детей из семей с доходами ниже прожиточного минимума», – добавила она.

Расходы консолидированного бюджета на 2020 год по разделу «Социальная политика» запланированы в объеме 47,9 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 млрд рублей, республиканского бюджета – 37,1 млрд рублей, местных бюджетов – 805,4 млн рублей.

«Расходы, предусмотренные в бюджете Татарстана на 2020 год по этому разделу, позволят обеспечить предоставление мер соцподдержки отдельной категории граждан (ветераны труда, труженики тыла, пенсионеры, граждане, имеющие детей, дети-сироты, многодетные семьи) и частичные пенсионные выплаты – 26,4 млрд рублей», – констатировала замминистра финансов.

Она также заметила, что на проведение строительных работ и капремонт учреждений социального обслуживания в бюджете на следующий год предусмотрено 150,7 млн рублей, на мероприятия по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов – 11 млрд рублей, обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан – 905 млн рублей, на подпрограмму «Доступная среда» – 16,5 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что доходы в бюджет Татарстана на 2020 год прогнозируются в сумме 264,8 млрд рублей, расходы – 267,9 млрд рублей, дефицит – 3,1 млрд рублей.

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