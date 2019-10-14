В «Артеке» защитили проекты тематической смены «Кадры будущего для регионов»

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). 11 октября в МДЦ «Артек» (Крым) состоялась защита проектов тематической смены «Кадры будущего для регионов», которая проходила с 23 сентября по 12 октября, сообщают организаторы.

В смене принимали участие 50 амбициозных школьников и студентов из 11 регионов страны: Московская, Тюменская, Новгородская, Тульская, Ульяновская, Воронежская, Волгоградская, Липецкая области, Пермский край, Республика Саха (Якутия) и Республика Татарстан. Это были участники программы Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов по формированию в регионах молодежных лидеров, которые не только видят проблемы своих территорий, но и готовы активно включаться в их решение.

«В начале смены мы поставили перед участниками и их тьюторами — студентами из регионов реализации программы АСИ — задачу выбрать наиболее перспективные проектные идеи и не просто теоретически доработать их, но и уже в Артеке запустить процесс их продвижения с целью вовлечения в проект новых участников и партнеров из других регионов России. Для этого с детьми на протяжении всей смены занимались специалисты по продвижению через Интернет», — отметил генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев.

Тематическая смена «Кадры будущего для регионов» проводится Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Оператор смены — Фонд Социальных Инвестиций.

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