Самовольно построенную вышку сотовой связи снесли в Нурлате

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Самовольно построенную вышку сотовой связи снесли по решению суда в Нурлате. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила старший специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Антенно-мачтовое сооружение располагалось на территории, принадлежавшей физическим лицам. Нурлатский районный суд удовлетворил иск местных жителей, признав сооружение самовольной постройкой», – уточнила Халимова.

На основании судебного решения пристав возбудил исполнительное производство, а собственнику было вручено требование об демонтаже антенны.

Конструкцию демонтировали в течение недели.

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