Волин — волонтерам: Вы участвовали в самом масштабном проекте по переходу на «цифру» в мире

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин и министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин посетили древнейшее отделение почтовой связи.

Директор УФСП «Татарстан почтасы» Регина Кузнецова провела гостю экскурсию. «Как и во всех почтовых отделениях республики, здесь продаются ресиверы (специальная приставка, принимающая сигнал цифрового телевидения — прим. Т-и). Всего в отделениях почтовой связи Татарстана продано на утро сегодняшнего дня 15 тыс. 834 штуки», — поделилась Кузнецова.

Она добавила, что при покупке специальной приставки покупателю давали номер телефона волонтера, который в будущем помог ее установить. После обхода почтового отделения Волин и Хайруллин поднялись на второй этаж в Минцифры РТ, где их ожидали те самые волонтеры.

«Основная работа по переходу на "цифру" — это они [волонтеры]. Техника, строительство — это все хорошо и понятно, реализовано в рамках федеральной цифровой программы по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, но основная нагрузка в регионах ложится на ребят», — подчеркнул Хайруллин.

Всего в Татарстане на сегодняшний день 2 тыс. 756 волонтеров. В процессе общения замминистра узнал у ребят о том, где он учатся, о сложностях в работе при обучении и настройки цифрового вещания.

«Для вас это участие в самом масштабном проекте по переходу на цифровое телевидение в мире. Потому что ни в одной другой стране такого масштаба строительства сети цифрового телевидения, как у нас, пока не было», — обратился к присутствующим волонтерам Волин.

Сегодня в России проходит четвертая и последняя волна перехода с аналогового вещания на «цифру». Помимо Татарстана, она коснулась 21 региона РФ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.