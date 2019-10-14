Сборная Татарстана стала чемпионом России по кендо

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Сборная Татарстана стала сильнейшей на завершившемся накануне в Казани чемпионате России по кендо, сообщает пресс-служба Минспорта РТ. Этот вид единоборств представляет из себя современное японское фехтование, основанное на самурайских техниках владения мечом.



Честь сборной Татарстана на турнире защищали Никита Толкишевский, Ислам Бурнашев, Шавкат Бурнашев, Олег Илалов, Марат Таиров и Дмитрий Куликов. В финальном противостоянии татарстанцы обыграли сборную Санкт-Петербурга, взяв реванш за поражение в финале чемпионата России двухлетней давности.



Таким образом, спортсмены из Татарстана завоевали переходящий Кубок «Мирное Сердце», который был учрежден Премьер-министром Японии Рютаро Хасимото. Второе место у команды из города на Неве, третье разделили сборные Москвы и Красноярского края.



Также стоит отметить успех татарстанского спортсмена Ислама Бурнашева. Он второй год подряд стал бронзовым призером чемпионата России по кендо в личном зачете.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.