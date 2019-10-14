WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

14 октября 2019, 18:05

Спорт

Сборная Татарстана стала чемпионом России по кендо

Рекомендуем

Спорт

Сборная Татарстана стала чемпионом России по кендо

Татарстанцы завоевали переходящий Кубок, который был учрежден Премьер-министром Японии.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Сборная Татарстана стала сильнейшей на завершившемся накануне в Казани чемпионате России по кендо, сообщает пресс-служба Минспорта РТ. Этот вид единоборств представляет из себя современное японское фехтование, основанное на самурайских техниках владения мечом.

Честь сборной Татарстана на турнире защищали Никита Толкишевский, Ислам Бурнашев, Шавкат Бурнашев, Олег Илалов, Марат Таиров и Дмитрий Куликов. В финальном противостоянии татарстанцы обыграли сборную Санкт-Петербурга, взяв реванш за поражение в финале чемпионата России двухлетней давности.

Таким образом, спортсмены из Татарстана завоевали переходящий Кубок «Мирное Сердце», который был учрежден Премьер-министром Японии Рютаро Хасимото. Второе место у команды из города на Неве, третье разделили сборные Москвы и Красноярского края.

Также стоит отметить успех татарстанского спортсмена Ислама Бурнашева. Он второй год подряд стал бронзовым призером чемпионата России по кендо в личном зачете.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В процессе капремонта газон «Казань Арены» уменьшится
Новости дня
18:50
В «Артеке» защитили проекты тематической смены «Кадры будущего для регионов»

В смене приняла участие команда школьников и студентов из Татарстана.

18:36
Генконсул Турции в Казани намерен увеличить объем турецких инвестиций в РТ до 1 млрд долларов

За 2019 год инвестиции в Татарстане достигли 314 млн долларов.

18:31
Путин подарил королю Саудовской Аравии самого крупного на Земле охотничьего кречета

На Камчатке к 2022 году планируется открыть Центр восстановления редких видов птиц соколиных, проект реализуется при участии иностранных инвесторов.

18:17
Расходы на социальную политику в бюджете Татарстана на 2020 год увеличены на 4,9 млрд рублей

Расходы консолидированного бюджета на следующий год по разделу «Социальная политика» запланированы в объеме 47,9 млрд рублей.

18:10
Песошин прибыл в Ченду для участия в форуме глав регионов-побратимов России и Китая

Глава Правительства Татарстана планирует встречу с губернатором провинции Сычуань.

18:05
Сборная Татарстана стала чемпионом России по кендо

Татарстанцы завоевали переходящий Кубок, который был учрежден Премьер-министром Японии.

17:55
Победу на реконструкцию ТЦ «Кольцо» одержала идея цвето-светового «плаща» команды из Москвы

Результаты конкурса, который длился несколько месяцев, огласила новый главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

17:48
Выбраны произведения для «Татарского диктанта-2019»

Образовательная акция «Татарский диктант» пройдет 19 октября по всему миру.

17:43
Самовольно построенную вышку сотовой связи снесли в Нурлате

Антенна располагалась на территории, принадлежавшей физлицам.

17:35
Волин — волонтерам: Вы участвовали в самом масштабном проекте по переходу на «цифру» в мире

Алексей Волин и Айрат Хайруллин посетили старинное отделение почтовой связи 1-го класса 420000 «Татарстан почтасы» и встретились с волонтерами.

17:25
Чтобы все было четко: Алексей Волин включил новый казанский телепорт для спутникового телевидения

Казань стала вторым городом после Москвы с телепортом для спутникового телевидения.

17:22
Синоптики Татарстана предупредили о похолодании и дождях с мокрым снегом

В темное время суток вероятны заморозки до 0 градусов.

17:19
Бросивший годовалую дочь на обочине дороги казанец предстал перед судом

На судебное заседание супруги приехали вместе, с журналистами общаться отказались.

17:10
Завершается прием заявок на конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан»

Награждение победителей состоится 17 декабря, подать заявку можно до 15 октября включительно.

17:01
Медведев удовлетворительно оценил темпы строительства яслей в Татарстане

В заседани президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам принял участие Президент РТ Рустам Минниханов.

16:50
В процессе капремонта газон «Казань Арены» уменьшится

Будут обновлены системы подогрева и полива, а также само футбольное поле.

16:48
Ученые установили, какой рыбы больше всего в Куйбышевском водохранилище

В ходе экспедиции было установлено преобладание леща и тюльки.

16:36
Телеканал «Эфир» уйдет из Лениногорска и Бугульмы

Сокращение вещания связано с экономическими вопросами телекомпании.

16:23
Челнинский ревнивец убил возлюбленную одним ударом ножа в грудь

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

16:20
В Татарстане численность постоянного населения за шесть лет вырастет на 20 тыс. человек

Ожидаемая продолжительность жизни в республике увеличится до 78 лет в 2024 году.

16:10
Олег Пелевин: В Татарстане наименьшая по России доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

Показатель уровня бедности в республике в 2024 году должен составить 4,3%.

16:05
В Красноярске сын экс-судьи с другом забили до смерти знакомого и сняли это на видео

Шокирующий видеоролик с места преступления с испачканными в крови лицами подозреваемые выложили в соцсетях.

16:02
Татарстанская бадминтонистка завоевала «серебро» турнира YONEX Dutch Open

В финале соревнования Евгения Косецкая уступила представительнице Китая.

15:52
Замминистра цифрового развития РФ продлит аналоговую лицензию «Эфиру» и ТНВ, если они этого захотят

В связи с всероссийской цифровизацией условия для эфирных каналов, не попавших в мультиплекс, ухудшаться не будут.

15:51
Напавшего на женщину-таксиста в Челнах задержали автоинспекторы

В отношении 21-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

События