Тетюшские кибатлеты достойно преодолели препятствия на первенстве «Казань 2019»

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Получатели социальных услуг Тетюшского дома-интерната для престарелых и инвалидов Валерий Комендантский и Сергей Архипов приняли участие в открытом первенстве по кибатлетике «Казань 2019». Об этом пишет газета «Авангард».



Валерий и Сергей соревновались в дисциплине «Протезы ног», им пришлось пройти трассу, состоящую из заданий «Кресло», «Балансировочная платформа», «Барьеры», «Камни», «Рампа» и «Футбол».

Помимо бытовых ситуаций, в которых выполняется большинство повседневных операций, таких, как хождение по лестнице и спуск по уклону, тетюшские кибатлеты успешно преодолели и другие разного вида препятствия и барьеры, за что заслуженно получили дипломы и подарки.

Директор Дома-интерната Людмила Самаркина, сопровождавшая тетюшан на первенство, отметила, что участие в данном соревновании произвело на спортсменов впечатление, так как они пообщались с соперниками, испытали свои возможности, а также увидели, как развитие и применение современных техсредств реабилитации возвращает человеку утраченные функции, меняет отношение инвалидов к самим себе и отношение общества к инвалидам как к равным.

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