Чтобы все было четко: Алексей Волин включил новый казанский телепорт для спутникового телевидения

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин включил в Казани резервный телепорт для спутникового вещания одной из российских телекоммуникационных компаний.

«Это не случайно, что сегодня отключение аналогового вещания мы совместили с открытием нового объекта, потому что отключать — это не так интересно, как подключать, и то, что сегодня ушел аналог и на смену ему сразу же приходит серьезный объект спутникового цифрового телевидения, в этом есть символизм. Всем потребителям связи мы желаем, чтобы все было четко», — сказал Алексей Волин.

Использование дополнительной станции наземной спутниковой связи сможет гарантировать бесперебойное предоставление услуг спутникового телевещания для абонентов Спутникового ТВ одной из крупных компаний телеком сектора вне зависимости от погоды, проведения профилактических работ и исключает возможность аварийного отключения.

«Ту поддержку, которую мы ощущаем со стороны федерального центра, особенно в части подготовки Татарстана с аналогового телевидения на цифровое вещание. Те инвестиции и те регуляторные действия, которые вы с нами обсуждаете в развитии региональных каналов, это говорит о том, что мы, как два партнера, устремлены на достижение результатов, которые обеспечат качественным сервисом», — обратился к Алексею Волину министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

Наземная станция спутниковой связи в Казани построена на базе современного оборудование мировых производителей. Оборудование станции включает в себя усилители мощности, антенну диаметром 9,3 м, системы резервирования, автоматического позиционирования и антиоблединения, систему модуляции Newtec.



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