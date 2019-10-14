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Татар-информ

14 октября 2019, 17:10

Экономика и финансыОбщество

Завершается прием заявок на конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан»

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Экономика и финансыОбщество

Завершается прием заявок на конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан»

Фото: пресс-служба Инвестиционно-венчурного фонда РТ

Награждение победителей состоится 17 декабря, подать заявку можно до 15 октября включительно.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). До 15 октября включительно жители Татарстана могут подать заявки на конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Уже завтра их прием будет завершен.

Конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» проводится ежегодно для повышения инновационного потенциала Республики Татарстан. На конкурс принимаются проекты, ориентированные на решение проблем научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития Татарстана. За 14 лет в нем приняли участие свыше 19,5 тыс. участников, 1965 стали победителями.

Традиционно конкурс проводится в девяти номинациях:
«Перспектива» – десять премий по 25 тыс. рублей,
«Инновации в образовании» – десять премий по 25 тыс. рублей,
«Старт инноваций» – десять премий по 25 тыс. рублей,
«Наноимпульс» – десять премий по 25 тыс. рублей,
«Цифровая экономика» – десять премий по 25 тыс. рублей,
«Патент года» – десять премий по 25 тыс. рублей,
«Социально значимые инновации» – десять премий по 25 тыс. рублей,
«Проекты Национальной технологической инициативы» – пять премий по 25 тыс. рублей,
«Молодежный инновационный проект» (МИП)* – 40 премий по 220 тыс. рублей.

Одновременно с конкурсом организован прием заявок по программе инновационных проектов «Идея-1000» «Старт-1» от Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Десять лучших проектов смогут получить до 2 млн рублей на разработку прототипа.

В рамках нового положения программы предусмотрен определенный порядок финансирования.



На этапе «Старт-1» ИВФ РТ финансирует до десяти проектов по 2 млн рублей. Заявки принимаются в рамках конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» до 15 октября на сайте ИВФ РТ и в представительствах.

На этапе «Старт-2» ИВФ РТ финансирует до шести проектов по 3 млн рублей. Отбор проектов происходит из числа победителей Российского венчурного форума. Одновременно с этапом «Старт-2» участникам предоставляется возможность подать заявку на программу акселерации и стать претендентом на инвестиции в размере до 8 млн рублей.

На этапе «Старт-3» ИВФ РТ финансирует до трех проектов по 4 млн рублей – это дополнительное финансирование для начала продвижения продукции на рынок. Отбор проектов происходит на DemoDay из числа проектов «Старт-2».

Суммы всех этапов финансирования ИВФ РТ приведены к паритету с финансированием федерального Фонда содействия инновациям, что предоставляет возможность привлечения в проекты дополнительных инвестиций. Таким образом, один проект, участвующий во всех программах, может привлечь до 26 млн рублей.

Помимо основных номинаций также будут присуждены премии и стипендии от партнеров конкурса – крупнейших наукоемких компаний региона: ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «Связьинвестнефтехим», ОАО «Ак Барс» Банк» и ОАО «Химград».

Как заявляют сами организаторы, участие в конкурсе – десять премий по 25 тыс. рублей, это не просто шаг на пути к реализации своей идеи и шанс получить денежное вознаграждение, но и возможность презентовать свои проекты крупнейшим промышленным предприятиям Татарстана, получить экспертную оценку и менторскую помощь от партнеров мероприятия и экспертного совета.

К участию в конкурсе приглашаются физические лица из Татарстана, регионов России и иностранных государств. Успеть подать заявку нужно до 15 октября 2019 года включительно, заявки, поступившие после 15 октября, участвуют в конкурсе следующего года.

Организаторами конкурса выступают Инвестиционно-венчурный фонд РТ, Академия наук Татарстана и Министерство образования и науки республики.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте – https://www.ivfrt.ru/programms/50-luchshikh-idey/ или по телефонам: 8 (843) 292-70-91, 570-39-27, 294-95-74.

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