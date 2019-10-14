Зоны отдыха в Татарстане обзаведутся паспортами

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Татарстане появилась форма для паспортизации рекреационных зон: скверов, парков, бульваров. Соответствующее решение опубликовал Кабинет министров республики.

«Утвердить форму Паспорта рекреационной зоны Республики Татарстан», — говорится в постановлении на портале правовой информации РТ.

Для описания парков, скверов, бульваров будут использовать множество показателей, среди которых замеры цветников, малых архитектурных форм, газонов. Также в парках будут подробно описывать все малые архитектурные формы и считать деревья. Кроме того, составителям документа предложат оценить рекреационную нагрузку на объект — подсчитать, сколько посетителей в среднем приходится на один гектар площадки.

Ранее стало известно, что в Казани создадут руководство по управлению парками России.

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