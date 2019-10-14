Казанский ТЮЗ покажет в Кирове два детских спектакля и две комедии

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Казанский государственный театр юного зрителя отправится в Киров на гастроли, приуроченные Году театра в России. Труппа выступит на сцене Кировского государственного театра юного зрителя «Театр на Спасской» с 22 по 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба театра.



Казанский ТЮЗ представит зрителям два детских спектакля – «Веселый Роджер» Д. Салимзянова и «Как по щучьему веленью» по мотивам русских сказок.



Также в афишу включены романтичная комедия «Пигмалион, или История одного Пари» по пьесе Бернарда Шоу, грустная комедия «Господин Ибрагим» в постановке заслуженного деятеля искусств РТ Ильгиза Зайниева, рассказывающая о еврейском мальчике Момо из Парижа, который рос вдали от матери с отцом.



По словам режиссера, это великолепный драматургический материал. «Эта добрая, человеческая история действительно не оставляет равнодушным ни детей, ни взрослых. К тому же тема взаимопонимания и уважения между людьми разных национальностей сегодня актуальна во всем мире», – говорил режиссер спектакля Ильгиз Зайниев.



Завершит гастроли казанского ТЮЗа беседа о русской культуре «Выстрел» по одной из пушкинских «Повестей Белкина». Это работа главного режиссера театра Туфана Имамутдинова, премьера которой состоялась в апреле прошлого года.



Гастроли Казанского ТЮЗа пройдут при поддержке Минкультуры РТ.



Ранее тюзовцы уже выступали в Кировском государственном театре юного зрителя «Театр на Спасской» в рамках обменных гастролей в 2010 году.

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