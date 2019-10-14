Медведев удовлетворительно оценил темпы строительства яслей в Татарстане

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев назвал удовлетворительными темпы строительства яслей в Татарстане, Воронежской, Вологодской, Рязанской и Белгородской областях, но раскритиковал ряд других регионов. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев подчеркнул, что в 2019 году создано 25 тысяч мест, что меньше трети от запланированных на этот год. «У нас есть регионы, где стройка даже не начиналась, вот нужно разобраться, почему и что делать», — сказал Премьер-министр в ходе заседания президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Советском районе Казани открыли второй корпус детского сада № 146 «Арлекин», где разместятся ясли на 50 мест.

Также по состоянию на 4 октября в республике введено в эксплуатацию 1 млн 771 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 73% от плана.

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