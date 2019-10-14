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Полина Шевчук

14 октября 2019, 16:23

Происшествия

Челнинский ревнивец убил возлюбленную одним ударом ножа в грудь

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Происшествия

Челнинский ревнивец убил возлюбленную одним ударом ножа в грудь

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

(Набережные Челны, 14 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). 45-летний житель Набережных Челнов из ревности зарезал возлюбленную. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
 
Трагедия произошла накануне около шести часов вечера в доме № 8/1а поселка ГЭС. По неизвестной пока причине, 45-летний челнинец устроил сцену ревности своей 44-летней подруге, которая пришла к нему в гости. В какой-то момент пара вышла в коридор, где мужчина ударил возлюбленную ножом. От полученных травм женщина скончалась еще до прибытия бригады скорой помощи.

Ревнивца задержали. Свою вину он признал лишь частично. По факту случившегося  возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в одной из квартир 59-го комплекса Автограда 32-летняя женщина на почве ревности убила двухлетнего сына и тяжело ранила шестилетнего.  

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