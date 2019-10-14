Ученые установили, какой рыбы больше всего в Куйбышевском водохранилище

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Специалисты Татарского филиала ВНИРО совместно с учеными Института биологии внутренних вод Российской академии наук на НИС «Академик Топчиев» провели экспедиционный выезд в Куйбышевском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Маршрут экспедиции проходил по реке Волга от Новочебоксарска до Тольятти. Эксперты провели сбор гидробиологических проб: фитопланктона, зоопланктона и зообентоса, а также зафиксировали результаты гидрохимических наблюдений в зоне влияния «Татарстан НИРО».

Также в ходе исследования был проведен анализ уловов и первичная оценка численности водных биологических ресурсов по результатам траловых донных и пелагических уловов.

«По численности в траловых уловах в пелагической зоне преобладала тюлька, в донных уловах — лещ», — говорится в сообщении.

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