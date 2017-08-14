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Татар-информ

14 октября 2019, 16:10

Экономика и финансыОбщество

Олег Пелевин: В Татарстане наименьшая по России доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

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Экономика и финансыОбщество

Олег Пелевин: В Татарстане наименьшая по России доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

Фото: Александр Эшкинин/архив

Показатель уровня бедности в республике в 2024 году должен составить 4,3%.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане наименьшая доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по сравнению с другими субъектами Федерации. Об этом заявил сегодня заместитель министра экономики республики Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

По итогам 2018 года доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в республике составила 7,2%, или 280 тыс. человек, отметил докладчик. «Стоит задача, как и по всей стране, снизить ее долю в два раза», – добавил он.

Пелевин также подчеркнул, что прогнозируется рост прожиточного минимума в номинальном выражении с 9,3 тыс. рублей в 2019 году до 11,3 тыс. рублей в 2024-м.

«С учетом этого показатель уровня бедности должен составить 4,3%», – заключил он.

Ранее на парламентских слушаниях председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин заявил, что Татарстан по показателям социально-экономического развития среди регионов России выглядит «достаточно серьезно».

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