Напавшего на женщину-таксиста в Челнах задержали автоинспекторы

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Напавшего на женщину-таксиста в Набережных Челнах задержали автоинспекторы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«В полицию Набережных Челнов поступило обращение 41-летней женщины–водителя такси. Она рассказала, что на нее напал один из клиентов», – уточнили в ГИБДД.

По словам женщины, как только клиент сел в авто, он достал нож и стал угрожать ей убийством. Автоледи не растерялась, выбежала из машины и заблокировала злоумышленника внутри авто. Через некоторое время на место прибыли инспекторы ГИБДД и задержали нападавшего. Им оказался 21-летний безработный житель Мензелинского района республики. Во время досмотра у него нашли предполагаемое орудие преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах очевидцы сняли на видео, как мужчина напал с ножом на женщину-водителя такси.

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