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Татар-информ

14 октября 2019, 15:38

Наука и образованиеДуховная жизнь

Камиль хазрат Самигуллин: «Там, где есть знания, не может быть экстремизма и терроризма»

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Наука и образованиеДуховная жизнь

Камиль хазрат Самигуллин: «Там, где есть знания, не может быть экстремизма и терроризма»

Фото: Салават Камалетдинов/архив

В Болгаре стартовал международный форум «Богословское наследие мусульман России».

 (Болгар, 14 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Приветствуя участников стартовавшего в Болгарской исламской академии международного форума «Богословское наследие мусульман России», муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин отметил значение религиозных знаний для противодействия экстремизму и терроризму.

Помимо него, среди поприветствовавших участников форума высоких гостей были председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Али Полосин и первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.

Противодействие религиозному экстремизму, в том числе и с помощью высококвалифицированных представителей исламского духовенства, было упомянуто многократно.

«Важно изучать общероссийское богословское наследие, ведь там, где есть знания, не может быть экстремизма и терроризма. Возникающие вопросы и недопонимания должны решаться не оружием, а в дискуссиях ученых. Поэтому на форуме будут подниматься вопросы традиционных ценностей, методик преподавания и борьбы с экстремизмом и терроризмом – это никогда не является лишним», – сказал Камиль хазрат Самигуллин.

Среди основных вопросов – правильность толкования священных текстов. «Опасно, когда человек, прочитав лишь пару брошюр, начинает выводить собственные шариатские заключения, поэтому мы должны говорить на языке знаний», – призвал Камиль хазрат. И добавил, что сейчас необходимы мыслители, которые будут вести народ и изучать богословское наследие.

Еще одним важным аспектом борьбы с экстремизмом заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Али Полосин счел психологический фактор.

«В Казахстане сейчас работают 14 центров дерадикализации ислама, в России я таких центров не знаю. К тому же одна из главных причин, по которой человек становится экстремистом, – психологическая. Бывают и чисто религиозные фанатики, но их меньше. Психологические причины важно и нужно разбирать, ведь много тех, кто вступает в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России и многих других странах – прим. Т-и), чтобы отомстить всему миру. Психология играет важну роль в этом вопросе», – констатировал он.

Так, в Саудовской Аравии квалифицированно изучают психологию в рамках шариата. В России издали перевод книги автора IX века Абу Зайда аль-Балхи «Пища для тела и души» по когнитивной психотерапии, и подобных работ – множество.

«Психология исследует механизм. Если у меня есть психологическая травма, которая действует, то я ей следую. А если она перемежается с теологическими заблуждениями, то возникает путь к религиозному экстремизму», – объяснил Абу Али Полосин.

На форум приехали несколько ученых из Дагестана, которые представят свои проекты на предстоящих конференциях. Так, доктор педагогических наук Магомед Рамазанов презентует детский духовно-просветительский журнал «Амина», который является нацелен на воспитание детей и молодежи в Дагестане.

«Приобщать к духовным ценностям нужно с самого раннего детства, потому что это самый податливый возраст», – подчеркнул Рамазанов.

Главный редактор телеканала ННТ Ханжан Курбанов презентует свое видение того, как наследие ислама и Корана применить в телевизионном медиапространстве.

«Мы на телеканале ННТ вплетаем в передачи лучшие традиции, а также этику и нравы ислама для пользы общества, чтобы оно могло познакомится с лучшими образцами традиции и этики ислама. В моем выступлении будут отсылки и к Корану, и к хадисам», – отметил Курбанов.

Будут также рассмотрены такие темы, как история ислама в целом и отдельных мусульманских общин, а также взгляды религиозных деятелей.

«Для нас очень важно, что в стенах Болгарской исламской академии впервые проходит не просто значимое, но и масштабное мероприятие. Сегодня академия является площадкой, где богословы, преподаватели и студенты исламских вузов могут общаться и обмениваться идеями, в том числе и в формате научных исследований», – сказал ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов.

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