Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с глобальной бедностью

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Премии памяти Альфреда Нобеля по экономике присудили индийско-американскому исследователю Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло из Франции и Майклу Кремеру из США, сообщает ТАСС.

Нобелевский комитет Королевской академии наук объявил, что премия присуждается «за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности».

«Результаты исследований лауреатов 2019 года значительно повысили нашу способность бороться с бедностью на практике. В результате одного из их исследований более 5 млн индийских детей воспользовались программами коррекционного обучения в школах», — говорится в сообщении шведских экспертов.

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