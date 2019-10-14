«Помогать другим – дар божий»: в РТ вручили премии за вклад в развитие гражданского общества

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Лауреатами премии Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества в Татарстане в 2019 году стали три общественных деятеля и пять общественных организаций. Церемония награждения победителей конкурса состоялась сегодня в Казанском Кремле с участием Президента РТ Рустама Минниханова.

«Премия Президента РТ вручается в Татарстане в пятый раз, мероприятие приурочено ко дню принятия республиканского закона „Об Общественной палате РТ“, что символизирует важную роль этого органа в развитии общественного движения. Конкурс прошел при значительной активности наиболее признанных и известных представителей общественности, что свидетельствует о росте гражданской активности и вовлеченности татарстанцев в процесс созидательного развития республики», — сказал Рустам Минниханов на церемонии награждения.

Президент РТ отметил, что очередные успехи гражданского общества будут рассматриваться в будущем году на пятом республиканском форуме НКО. Подготовка к нему является важной задачей Общественной палаты РТ, новый состав которой будет сформирован в декабре этого года. Лауреаты премии этого года хорошо известны общественности. В их числе Анатолий Фомин, который на посту председателя Общественной палаты РТ внес значительный вклад в создание и координацию деятельности общественных советов, ресурсных центров поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, становление общественного наблюдения на выборах различного уровня.

«В республике за последние годы сложилась стройная система поддержки некоммерческих организаций. Это муниципальные, республиканские и президентские программы. Верхом признания заслуг перед гражданским обществом является уникальная премия Президента РТ, которая единственная на территории Российской Федерации. За эти годы сформировалось огромное количество общественных организаций, реализуется более 30 программ социально-экономического развития, оказывается индивидуальная поддержка общественным деятелям. Премия — это доверие и ответственность перед стоящими проблемами, которые будут решаться в рамках Стратегии-2030», — сказал Анатолий Фомин в своем выступлении.

В числе награжденных — генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко. Она получила общественное признание за вклад в развитие краеведческого движения и укрепление межкультурных связей с НКО федерального и регионального уровня.

«Такая награда и признание своей родной республикой, во благо которой я служу уже 41 год, для меня — просто невероятное событие. Сегодня бы мной гордилась моя мама, которой уже год как нет. Она мне всегда говорила: „Пусть работы будет много, не обижай людей, работай“. Невозможно заставить что-то сделать человека. Если душа лежит помогать другим — это дар божий, дар от родителей», — сказала Гульзада Руденко после церемонии награждения журналистам.

Она также отметила, что Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник стал одной из заметных точек на туристической карте республики. За последние 17 лет под ее руководством здесь создано и приведено в нормативное состояние 16 музейно-выставочных объектов для туристического показа. Ранее их было всего три. Главным итогом работы стало превращение Елабуги в туристическую мекку.

Обладательницей премии Президента РТ также стала заместитель председателя совета Ассамблеи народов Татарстана, председатель Национально-культурной автономии грузин Казани «Сиони» Маринэ Хухунашвили. Она на протяжении многих лет участвует в развитии системы этнокультурного образования и внесла немалый вклад в становление НКО в сфере межэтнических отношений.

Премии удостоена автономная некоммерческая организация «Центр социальной реабилитации и адаптации», которая на протяжении нескольких лет занимается интеграцией бывших осужденных в общество и реализацией программ адресной социальной защиты. Ее генеральный директор Азат Гайнутдинов отметил, что за пять лет работы оказана помощь нескольким тысячам осужденных в Татарстане.

«Если раньше мы занимались только реабилитацией бывших заключенных, то на сегодняшний день еще оказываем помощь бездомным людям, предоставляем им жилье и услуги бани. Мы открыли приют в центре города на 30 койко-мест. У людей есть там возможность бесплатно помыться, постричься и одеться. К нам привозят продукты и вещи со всего города», — сообщил Гайнутдинов журналистам.

Премию также получили представители благотворительного фонда «Дети ДЦП». Фонд был создан в Набережных Челнах в 2004 году. Он организует бесплатное лечение для детей-инвалидов, собирает средства на операции и полный комплекс реабилитации по современным технологиям.

«Мы отличаемся от всех благотворительных фондов мира, поскольку у нас конкретная целевая группа, проводится медико-социальный мониторинг с использованием передовых технологий, работают медицинские центры, театры и лыжные базы. Мы не работаем, как все фонды: сбор, аккумуляция и распределение средств без участия ребенка. Мы в свое время взяли очень сложную стратегию и работаем по ней», — рассказала одна из учредителей фонда, бабушка ребенка с диагнозом ДЦП Тянзиля Егорова.

Она отметила, что у фонда сейчас 330 подопечных, и общественная организация добилась хорошей положительной динамики становления детей на ноги. Фонд реализует ежегодную акцию «Подари ребенку море», в рамках которой 120 — 150 детей с ДЦП каждое лето вместе с родителями отправляются на море бесплатно. Общественная организация учит особенных ребят шить, готовить, петь, играть на барабанах, ходить на лыжах и плавать.

В числе обладателей премии Президента РТ также региональная общественная организация «Национально-культурная автономия удмуртов РТ», региональная общественная организация «Под крылом семьи» и общественная организация приемных семей РТ «Мы вместе».

«Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с заслуженными наградами. Желаю вам крепкого здоровья, новых достижений в общественной деятельности», — сказал Президент РТ, обращаясь ко всем победителям конкурса.

Размер персональных премий составляет 250 тысяч рублей, а размер премий для организаций — 400 тысяч рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.