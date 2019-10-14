В Красноярске сын экс-судьи с другом забили до смерти знакомого и сняли это на видео

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). В Красноярске сын экс-судьи и бывшего председателя Совета депутатов города вместе с другом забили до смерти знакомого и сняли это на видео, сообщает издание Вести.ру.

Жестокое преступление произошло еще в середине сентября. Тогда сын экс-судьи и бывшего главы Совета депутатов Красноярска Андрей Шилов вместе с приятелем Сергеем Шмелевым пошли в ночной клуб, где познакомились с Дмитрием. Через некоторое время, уже в подъезде у нового знакомого, парни жестоко избили Дмитрия, затащили его в квартиру, где проломили своей жертве голову. Шилов снял на месте преступления шокирующие видео, на котором запечатлены он с приятелем, и их лица измазаны кровью. Видеоролик он разместил в соцсетях.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Почти месяц врачи боролись за жизнь Дмитрия, но 6 октября он умер в больнице от отека мозга.

Суд оставил Шилова под подпиской о невыезде, Шмелева поместили в СИЗО. Красноярские активисты боятся, что Шилов благодаря влиятельным родителям сможет оказывать на следствие давление, и требуют передать дело под контроль СКР и Генпрокуратуры.

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