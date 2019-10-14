Тысячи православных из Нижнекамска совершили Крестный ход на праздник Покрова

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске прошел Крестный ход протяженностью 12 километров. По многолетней традиции в этот день проходит самый массовый и самый протяженный Крестный ход, передает «НТР 24».



Шествие стартовало от храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большое Афанасово. По пути верующие зашли во все православные святыни города – это пять православных храмов.



Одним из самых молодых участников шествия стал 14-летний Никита Алексеев, который не просто шел в колонне и молился, но и практически все знает об этом великом празднике.



«В этот день Богоматерь покрывает всех нас своим омофором. Защищает нас от проблем, недугов и предупреждает от греховных помыслов и поступков. Это очень светлый и важный праздник», – поделился подросток.



Протоиерей Александр Колчерин, благочинный Нижнекамска, рассказал, что Крестный ход – это совместная молитва о мире, городе, каждом его жителе.



«Мы просим, чтобы Пресвятая Богородица защитила нас от всякого зла и даровала нам Свое милосердие», – сказал благочинный Нижнекамска.



В этом году Крестный ход состоялся в 16-й раз.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.