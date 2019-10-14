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Татар-информ

14 октября 2019, 15:16

Политика

Ольга Павлова: Татарстану для конкурентноспособности необходима модернизация подготовки кадров

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Политика

Ольга Павлова: Татарстану для конкурентноспособности необходима модернизация подготовки кадров

Фото: Рамиль Гали

Депутат Госдумы РФ приняла участие в заседании Совета по предпринимательству при Президенте РТ.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Дефицит квалифицированных кадров в Татарстане объясняется стремительно меняющимися требованиями на рынке труда. Чтобы оставаться конкурентоспособной, республике необходима модернизация системы подготовки кадров. Об этом заявила депутат Госдумы России от Татарстана Ольга Павлова.

«Рынок труда стремительно меняется, перед работодателями стоит задача по повышению производительности труда. Поэтому в последние годы к работникам предъявляются все более высокие требования к уровню практической подготовки, квалификации, освоению новых навыков и профессий. Для того, чтобы сохранить конкурентоспособность, необходима стремительная модернизация образования и профессиональной подготовки», – сказала Павлова, выступая на заседании Совета по предпринимательству при Президенте РТ.

При этом, по мнению парламентария, особое внимание необходимо уделять подготовке специальностей, связанных с цифровым развитием республики.

«Татарстан ориентирован на инновационное развитие экономики, в которой важнейшая роль отводится новым направлениям профессионального труда. Цифровая экономика во всем мире задает вектор стремительной модернизации образования и рынка труда. Сегодня нам нужны эксперты по блокчейну, по машинному обучению, по виртуальной реальности, квантовой криптографии, магистральным линиям связи. Это те будущие профессии, которые определены Президентом России Владимиром Путиным как основа для новой конкурентоспособной экономики России и, как следствие, сильной страны», – подчеркнула Павлова.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Казани прошло XIII заседание Совета по предпринимательству при Президенте Татарстана. В ходе него был затронут ряд вопросов, сдерживающих развитие экономики республики. В числе прочего участники заседания обсудили меры, направленные на подготовку квалифицированных кадров для бизнеса.

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