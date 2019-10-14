Шестиклассница из Челнов выжила после падения с восьмого этажа

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). 12-летняя школьница из Челнов выжила после падения с восьмого этажа. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье в пятом комплексе Нового города. 12-летняя девочка выпала из квартиры на восьмом этаже, в которой проживала с родителями.

«Ребенка с многочисленными переломами доставили в КДМЦ. Состояние девочки тяжелое, пока не стабильное. Она находится в реанимации», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ.



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