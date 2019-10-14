Альфа-Банк и Федеральное медико-биологическое агентство заключили соглашение о сотрудничестве

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Альфа-Банк и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) заключили соглашение о сотрудничестве. В том числе, стороны намерены развивать сотрудничество в области зарплатных проектов.

ФМБА России — федеральный орган исполнительной власти, задачей которого является медицинское обеспечение работников оборонной промышленности, жителей «атомных городов» и ЗАТО, космонавтов, водолазов, спортсменов Олимпийских сборных и многих других. В структуре организации — около 300 подведомственных учреждений и организаций, где работают более 150 тыс. сотрудников. По итогам переговоров с подведомственными учреждениями будут заключаться отдельные договоры.

«Мы считаем этот шаг началом эффективного взаимовыгодного сотрудничества Банка и ФМБА России в социально значимой сфере. Альфа-Банк обладает богатой экспертизой и опытом, готов предоставлять лучшие финансовые продукты и решения в области зачисления заработных плат, потребительского и ипотечного кредитования для сотрудников ФМБА России и подведомственных учреждений», — подчеркнул директор по продажам зарплатных проектов Альфа-Банка Александр Михайлов.

Со стороны ФМБА России соглашение подписала заместитель руководителя Наталья Михайлова, которая выразила уверенность в конструктивном и плодотворном сотрудничестве Банка и Агентства.

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