До 9 декабря принимаются заявки на участие в конкурсе в рамках проекта «Таланты России»

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). 14 декабря в казанском Доме культуры «Полимер» пройдет конкурс в рамках Открытого телевизионного международного проекта «Таланты России», сообщает оргкомитет.

«Конкурс проводится с целью поддержки талантливых коллективов и исполнителей и создания дополнительных условий для их профессионального роста, а также сохранения культурной самобытности народов, развития инноваций в сфере исполнительской культуры и укрепления международных связей», — говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе приглашаются художественные коллективы и отдельные исполнители дворцов культуры и клубов, музыкальных и общеобразовательных школ, представители неформальных художественных объединений, концертирующие самостоятельные исполнители.

На конкурсе будут представлены номинации: «Хореография», «Вокал», «Инструменты», «Театр», «Театр мод», «Цирковое искусство». Он проводится в один тур среди четырех возрастных категорий: «Беби» (до 5 лет включительно), «Дети» (6 — 8 лет, 9 — 12 лет, 13 — 15 лет), «Взрослые» (16 — 19 лет, 20 — 25 лет, от 26 лет) и «Смешанная группа».

Форму заявки на участие в проекте можно найти на сайтах: www.talentsofrussia.ru и www.клёнмедиа.рф. Заполненные заявки отправлять на почту: klenmedia7@yandex.ru до 9 декабря включительно.

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