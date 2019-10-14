Ребята из Татарстана отличились в стрельбе на спартакиаде «Кадет Приволжья-2019»

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Воспитанники Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина заняли пятое место на IV Спартакиаде кадетских корпусов «Кадет Приволжья-2019», особенно отличившись в стрельбе из пневматической винтовки.

Как сообщают организаторы мероприятия, за два дня упорной борьбы ребята смогли установить новые рекорды в соревнованиях по прыжкам в длину (298 см) и подтягиванию на высокой перекладине (41 раз). Успешно они осуществили и марш-бросок по пересеченной местности протяженностью 5,5 км с оружием и противогазами, традиционно продемонстрировав слаженность и взаимовыручку.

Торжественная церемония закрытия спартакиады прошла в Чебоксарах – на базе Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова. «Спартакиада еще раз продемонстрировала, что общественный патриотический проект “КаДетство“, поддерживаемый полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым, расширяет свои границы, реально и эффективно способствует подготовке надежных защитников Отечества, настоящих патриотов России, отметил в своей речи главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров.

Первыми стали воспитанники Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. На втором месте оказались представители Удмуртии, на третьем – кадеты из Нижегородской области.

Ставшие пятыми татарстанцы заняли первые места не только в стрельбе из пневматической винтовки, но и в конкурсе визиток. В строевой подготовке, викторине и сдаче нормативов по огневой подготовке они удовольствовались вторыми местами.

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