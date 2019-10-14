Путин прибыл в Эр-Рияд для переговоров с королем Саудовской Аравии

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в столицу Саудовской Аравии. Ожидается, что в Эр-Рияде глава Российского государства проведет переговоры с королем Сальманом бен Абдель-Азизом ас-Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Среди тем переговоров – координация действий для стабилизации цен на нефть, положение дел в Сирии и в регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, стороны планируют обсудить наращивание сотрудничества в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, промышленность, военно-техническая кооперация и культурно-гуманитарные обмены.

Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по темам международной повестки с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

В рамках визита предусмотрено участие Владимира Путина в первом заседании Российско-саудовского экономического совета и беседа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом ас-Саудом.

В ходе визита планируется подписать пакет двусторонних документов, среди которых как межведомственные, так и коммерческие соглашения.

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