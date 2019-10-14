Жителя Челнов подозревают в сексуальном насилии над маленькой дочкой

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). 38-летнего жителя Набережных Челнов подозревают в сексуальном насилии над маленькой дочкой. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.
«Накануне около половины седьмого вечера в поселке Сидоровка 38-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 8-летней дочери», – рассказал агентству собственный источник.
Девочку госпитализировали, а отца задержали. Мужчине предъявлены обвинения по статье «Насильственные действия сексуального характера».