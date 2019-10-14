Будущим медикам предложили сделать акцент на работе в Альметьевске

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). 17 студентов шестого курса и ординаторы 1-2 курсов Казанского государственного медицинского университета посетили Альметьевск. День открытых дверей состоялся в медико-санитарной части ОАО «Татнефть», Альметьевской городской поликлинике № 3 и Альметьевской детской городской больнице с перинатальным центром». Об этом сообщает пресс-служба Управления здравоохранения района.



Альметьевские врачи с интересом приветствовали потенциальных будущих молодых коллег. Они познакомили их с историей и традициями каждого отделения, с организацией лечебного процесса в медучреждении и возможностью заниматься научной деятельностью, рассказывали о стратегическом развитии и новых технологиях, о различных целевых программах и наставничестве, о развитии первичного звена и большом спектре вакансий наиболее востребованных специалистов.



На сегодняшний день медсанчасть нуждается в участковых терапевтах, неврологах, врачах-реабилитологвх и ЛФК, анестезиологах-реаниматологах, онкологах, а также медицинском психологе.

Городская поликлиника № 3 ждет на работу травматологов, урологов, онкологов, окулистов, инфекционистов, эндоскопистов и врача УЗИ. Неонатологи, реаниматологи-анестезиологи, офтальмологи требуются на работу в детскую больницу.



Главные врачи выразили надежду на то, что после детального знакомства в ходе встречи с каждой медорганизацией молодые перспективные кадры приедут работать в Нефтеград и станут отличными специалистами.

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