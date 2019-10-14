Завтра без света останется частный сектор в Приволжском районе Казани

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Завтра, 15 октября, в ряде домов Ново-Савиновского и Приволжского районов Казани отключат свет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Масштабное отключение электроэнергии произойдет в частном секторе в Приволжском районе Казани с восьми утра до шести вечера. Оно затронет дома по улицам Алексеевская, Камская, Луговая, Приволжская, Центральная, Чэчэк и др. Также в Приволжском районе не будет света в нескольких домах на улице Деревня Универсиады и на проспекте Победы. Полный список адресов, где произойдет отключение света, можно найти на сайте исполкома.

Краткосрочное отключение света, с девяти утра до часа дня, произойдет в Ново-Савиновском районе по адресам: пр. Ямашева, 52, 54, 54/1, 54/2, 56.

Причина отключения — плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. В это же время сотрудники ОАО «Сетевая компания» будут осуществлять техобслуживание оборудования распределительных сетей.

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