В Казани с оркестром La Primavera выступит один из ярких скрипачей современности Айлен Притчин

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). 23 октября Казанский камерный оркестр La Primavera станет частью большого Всероссийского фестиваля «Музыкальное обозрение – opus 30», посвященного 30-летию газеты «Музыкальное обозрение» и году композитора Мечислава Вайнберга в России. Фестиваль проводится под эгидой Министерства культуры России. Об этом сообщает пресс-служба оркестра.



В ГБКЗ имени Сайдашева выступит Айлен Притчин – выпускник Московской консерватории, лауреат престижных международных конкурсов, один из самых ярких российских скрипачей своего поколения. Дирижером выступит Рустем Абязов.



В Казани в программу включены опусы композиторов, имеющие номер 30 – в связи с 30-летним юбилеем «Музыкального обозрения». Оркестр La Primavera также в этом году отмечает 30-летие.



На концерте прозвучат «Ночная музыка в Мадриде» Боккерини, Симфония № 2 для струнного оркестра Вайнберга (впервые в Казани), Соната для скрипки, клавесина и струнного оркестра Шнитке, Фантазия на темы из оперы Гуно «Фауст» для скрипки с оркестром Венявского.



Начало концерта запланировано на 18.30.

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