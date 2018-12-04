Президент РТ утвердил внешний вид медали в честь 100-летия ТАССР

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, утверждающий внешний вид новой государственной награды республики – медали «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики». Документ опубликован на портале правовой информации РТ.

«На лицевой стороне медали изображен силуэт карты Татарстана, от которого расходятся лучи. На силуэт по центру нанесена надпись “Татарстан”», – говорится в приложении к указу.

По окружности медали будет изображен национальный орнамент, который прерывается вверху изображением тюльпана, а внизу – надписью «1920–2020».

Надпись «Татарстан» планируется выполнить на уровне основного серебряного фона медали, все остальные изображения награды будут рельефными, их покроют золотом 999 пробы.

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