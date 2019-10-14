В Госдуме оценили сообщения о потерях Евросоюза от санкций против РФ

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал зарубежное исследование, в котором говорится о том, что 45% ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые их ввели, сообщает RT.

Такое заявление сделали Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики.

По словам Морозова, это верный вывод. «Для Европы больше всего ущерба, поскольку страны ЕС всегда были для нас крупными экономическими партнерами. Это в первую очередь касалось поставки ресурсов и закупки необходимых товаров из Европы», — сказал он.

Парламентарий добавил, что представители стран ЕС начинают понимать необходимость пересмотра антироссийской санкционной политики.

Ранее в СМИ сообщалось, что Евросоюз на год продлил санкции из-за применения химического оружия и инцидента в Солсбери, заявили в Совете ЕС.

«Санкционные меры подразумевают запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов для физических и юридических лиц. В список вошли пять человек, связанных с сирийским режимом, четыре, причастных, по мнению ЕС, к инциденту в Солсбери, а также одна организация — Центр научных исследований в Сирии», — говорится в сообщении РИА Новости.

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