Артем Лукоянов пропустит матч «Ак Барса» против «Автомобилиста» из-за травмы

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов пропустит матч против екатеринбургского «Автомобилиста» из-за травмы. Об этом рассказал тренер команды Евгений Перов.

«Не сыграет Артем Лукоянов — он получил травму в прошлом матче. Конечно, нам будет его не хватать, потому что он всегда играет всем сердцем и является важным игроком для нашей команды. Желаем ему скорейшего выздоровления. Пропустит матч Игорь Ожиганов, вместо него сыграет другой защитник», — цитирует Перова пресс-служба клуба.

Встреча подопечных Дмитрия Квартальнова с командой из Екатеринбурга пройдет сегодня в «Татнефть Арене» в 19.00.

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