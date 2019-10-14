Магазины «Пеплос» сообщают о распродаже – скидки до 70%

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). В фирменных магазинах мужской и детской одежды «Пеплос» с 11 октября по 10 ноября действуют скидки до 70%.

В магазинах сети можно выгодно утеплиться, приобретя трикотаж, мужские костюмы, верхнюю и повседневную одежду по невероятной цене. Предусмотрен дополнительный бонус в виде скидки на следующую покупку.

Подробности акции можно уточнить у консультантов фирменных магазинов или на сайте peplos.ru.

«Пеплос» – это более 150 магазинов мужской и детской одежды по всей России. Высокое качество, натуральные ткани и современный дизайн – отличительная особенность изделий российского производителя. Качественную мужскую одежду для любого возраста можно найти в «Пеплосе».

Товары, участвующие в акции, размещены на красных плечиках или отмечены специальными ярлыками. Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.

Адреса фирменных магазинов сети «Пеплос» в Казани:

ул. Шахиди, д. 17, ТЦ «Модная семья»;

ул. Юлиуса Фучика, д. 90, ТЦ «Франт»;

ул. Декабристов, д. 127;

ул. Московская, д. 2, ТД «Казанский ЦУМ».

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