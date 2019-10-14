Гол и голевая передача футболиста «Рубина» помогли сборной Грузии пройти в Элитный раунд Лиги Европы

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Гол и голевая передача полузащитника «Рубина» Зурико Давиташвили помогли юношеской сборной Грузии пройти в Элитный раунд Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской команды.

«Юношеская сборная Грузии одержала победу над сверстниками из Казахстана со счетом 3:1 в отборочном матче чемпионата Европы U19 и благодаря победе хорватов над венграми в другом матче группы обеспечила себе выход в Элитный раунд», – отмечается в сообщении.

В матче против Казахстана Давиташвили реализовал пенальти и отдал голевую передачу. Еще один входящий в состав грузинской сборной «рубиновец» – Хвича Кварацхелия на поле не выходил.

Следующая игра для сборной Грузии пройдет уже завтра – за первое место в группе против команды Хорватии.

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