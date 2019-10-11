Для ледового дворца Буинска привезли новую льдозаливочную машину

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Большой подарок сделали ледовому дворцу «Арктика» в Буинске – на днях сюда доставили новую льдозаливочную машину. Об этом сообщается в аккаунте ледового дворца в Instagram`e.
«Сегодня в жизни СШ "Арктика" произошло большое и долгожданное событие — вместо старой, 1983 года выпуска, льдозаливочной машины привезли новую, современную компактную машину "Олимп"», – говорится в сообщении.
Машина была выделена Буинскому району согласно национальной программе. Подарок уже успели протестировать.
Специалисты отмечают, что с помощью этой льдозаливочной машины тренировочный процесс фигуристов и хоккеистов в спортшколе «Арктика» будет проходить более эффективно.
Коллектив ледового дворца выразил большую благодарность руководству республики.
«Хотим выразить огромную благодарность за содействие в выделении такой дорогой машины <…> Президенту нашей республики Р. Н. Минниханову, Министерству спорта РТ, директору ГИСУ РТ М. М. Айзатуллину, конечно же, теперь уже, министру сельского хозяйства и продовольствия РТ М. А. Зяббарову», – отмечается в сообщении.
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Сегодня в жизни СШ "Арктика" произошло большое и долгожданное событие- вместо старой,1983г.выпуска, льдозаливочной машины привезли новую,современную,компактную машину"Олимп".С помощью этой льдозаливочной машины более эффективно будет проходить тренировочный процесс в СШ "Арктика". От имени всего коллектива СШ"Арктика",от имени занимающихся хоккеистов и фигуристов хотим выразить огромную благодарность за содействие в выделении такой дорогой машины (согласно реализации нац.проекта) -для нас это бесценный подарок-президенту нашей республики Р.Н.Минниханову, Министерству спорта РТ,директору ГИСУ РТ М.М.Айзатуллину, конечно же, теперь уже, министру сельского хозяйства и продовольствия РТ М.А.Зяббарову