Для ледового дворца Буинска привезли новую льдозаливочную машину

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Большой подарок сделали ледовому дворцу «Арктика» в Буинске – на днях сюда доставили новую льдозаливочную машину. Об этом сообщается в аккаунте ледового дворца в Instagram`e.



«Сегодня в жизни СШ "Арктика" произошло большое и долгожданное событие — вместо старой, 1983 года выпуска, льдозаливочной машины привезли новую, современную компактную машину "Олимп"», – говорится в сообщении.



Машина была выделена Буинскому району согласно национальной программе. Подарок уже успели протестировать.



Специалисты отмечают, что с помощью этой льдозаливочной машины тренировочный процесс фигуристов и хоккеистов в спортшколе «Арктика» будет проходить более эффективно.



Коллектив ледового дворца выразил большую благодарность руководству республики.



«Хотим выразить огромную благодарность за содействие в выделении такой дорогой машины <…> Президенту нашей республики Р. Н. Минниханову, Министерству спорта РТ, директору ГИСУ РТ М. М. Айзатуллину, конечно же, теперь уже, министру сельского хозяйства и продовольствия РТ М. А. Зяббарову», – отмечается в сообщении.

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