О смысле фресок свияжского Успенского собора расскажут в Казани

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 14 октября, в казанском Центре современной культуры «Смена» состоится очередная публичная лекция из цикла «Искусство стенной живописи» – «Иконография и духовно-историческое содержание фресок свияжского Успенского собора». Об этом сообщают организаторы события.

Выступление художника-реставратора высшей категории Зои Захаровой будет посвящено уникальной симфонии росписей собора, которые включают «циклы сюжетов из Книги Бытия, Жития Богородицы, сложные богословские композиции фресок алтаря и западной стены, монументальные образы святых на столпах собора», а также изображения исторических персонажей (предположительно, речь идет о царе Иване IV Грозном и митрополите Московском и Всея Руси Макарии).

Захарова принимала участие в реставрации фресок Успенского собора с 1970-х годов. В ходе реализации проекта «Культурное наследие Татарстана: остров-град Свияжск и древний Болгар» участвовала в реставрации фресок Успенского собора и Никольской церкви, масляной живописи трапезной Успенского собора, собора Божией Матери иконы «Всех скорбящих Радость».

Цикл лекций организован совместно Центром современной культуры «Смена» и музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры Татарстана. Мероприятие начнется в 19.30, вход на него будет свободным.

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