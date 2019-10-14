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Татар-информ

14 октября 2019, 12:56

Спорт

Дочь экс-игрока «Ак Барса» не смогла пробиться в основную сетку Кубка Кремля

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Спорт

Дочь экс-игрока «Ак Барса» не смогла пробиться в основную сетку Кубка Кремля

Фото: tennis-tatar.ru

Уроженка Казани Полина Кудерметова проиграла матч второго квалификационного раунда теннисного турнира.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Младшая дочь бывшего нападающего казанского «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова 16-летняя Полина завершила свое выступление в международном теннисном турнире «Кубок Кремля».

Соревнования проходят в Москве уже в 30-й раз. Во втором квалификационном раунде состязаний Полина уступила 19-летней соотечественнице Варваре Грачевой – 0:2 (4:6, 2:6).

Завтра на Кубке Кремля начнутся матчи основной сетки турнира. На корты выйдет старшая сестра Полины, 42-я ракетка мира Вероника Кудерметова. В 1/16 финала одиночного разряда 22-летняя россиянка сыграет с 25-летней теннисисткой из Туниса Унс Джабир (53-е место в мировом рейтинге).

Кроме того, Вероника примет участие в парном турнире. В 1/8 финала среди пар Кудерметова-старшая вместе с опытной 38-летней Катариной Среботник из Сербии (61-я в парном рейтинге WTA) сыграет с белорусско-российской парой Александра Соснович (64-я ракетка мира) – Екатерина Александрова (38-я в одиночном рейтинге).

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