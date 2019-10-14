Министр спорта РФ посетил казанскую Школу Покровской по синхронному плаванию

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков во время своего визита в Казань посетил бассейн «Олимпиец», где встретился с воспитанницами Школы Татьяны Покровской по синхронному плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

«В школе работают как местные, так и приглашенные тренеры. Для нас важны мировые стандарты подготовки спортсменов. Главная задача – чтобы объект превратится в настоящий ресурсный центр, который будет аккумулировать в себе всех талантливых спортсменов и тренеров не только из Республики Татарстан, но и других регионов», – представила проект председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

Павел Колобков также поинтересовался у самих спортсменок, как проходят их тренировки. Все синхронистки отметили, что рады возможности заниматься любимым видом спорта в комфортных условиях.

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